"فايزر" ستطلب تعديلاً مهماً لجرعات لقاح كورونا

يعتزم تحالف "فايزر- بيونتك" التقدم بطلب لتعديل مهم يتعلق بجرعات لقاحه المضاد لفيروس كورونا المستجد بينما تؤدي المتحورة "دلتا" إلى تفاقم الوباء في آسيا وأفريقيا وتسبب ارتفاعاً في عدد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.

وستطلب الشركتان ترخيصاً لجرعة ثالثة من لقاحهما من أجل تعزيز فاعليته.والمتحورة "دلتا"، التي ظهرت في الهند أولاً، هي الأشد عدوى منذ ظهور الوباء في ديسمبر 2019.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من "خطورة" المرحلة في حين تخطّت حصيلة الوفيات العالمية جراء كوفيد-19، الأربعة ملايين.

وتحدّث التحالف الأميركي-الألماني عن "نتائج مشجّعة" لاختبارات أجريت على "جرعة معززة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية تمنح أماناً ثابتاً عبر تفعيلها مستويات عالية من الأجسام المضادة"، بما في ذلك ضد متحورة "بيتا" التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

ويعتزم التحالف طلب ترخيص لجرعة ثالثة في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً، وهو يتوقّع نتائج مماثلة بالنسبة للمتحورة "دلتا" في الاختبارات الجارية.

لكن السلطات الصحية الأميركية بدت حذرة. وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) ومراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (سي دي سي)، في بيان مشترك، إنهما تدرسان ما إذا كانت "هناك حاجة أم لا" لجرعة ثالثة من اللقاح.

وأضافتا أنّ "الأميركيين، الذين تلقوا التطعيم بالكامل، لا يحتاجون إلى جرعة معزّزة (ثالثة) في الوقت الحالي. نحن على استعداد لإعطاء جرعات معززة، في حال أظهر العلم أنّ هناك حاجة إليها وعندما يتحقق ذلك".

وفي آسيا المتضررة بشدة من المتحورة "دلتا"، وصلت الشعلة الأولمبية إلى طوكيو الجمعة في حفل بلا جمهور قبل أسبوعين من بدء الألعاب الأولمبية التي ستجرى من 23 يوليو الجاري إلى الثامن من أغسطس.

وأعلنت تايلاند، اليوم الجمعة، فرض قيود جديدة بما فيها حظر تجول ليلي في بانكوك وتسع مقاطعات. وسجّلت البلاد الجمعة 72 وفاة و9276 إصابة إضافية، في حصيلة قياسية.

في فيتنام، فرضت السلطات إغلاقاً في مدينة هو تشي مين البالغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة.

في إندونيسيا، يوشك النظام الصحي على بلوغ أقصى قدراته الاستيعابية. ووصلت الجمعة طائرتان عسكريتان من سنغافورة محمّلتان بالأكسجين ومعدات الوقاية.

والأربعاء تم تشديد قيود صارمة فرضت السبت في جزيرتي جاوة وبالي حتى 20 يوليو.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، فرض أشد قيود تشهدها العاصمة سول منذ بداية الوباء مع ارتفاع عدد الإصابات.

والجمعة شدّدت السلطات الأسترالية القيود المفروضة في مدينة سيدني مع بلوغ عدد الإصابات الجديدة بكورونا فيها مستوى قياسياً وتحذير السلطات من أن تفشي متحورة "دلتا" يخرج عن نطاق السيطرة.

وشهدت أفريقيا تسارعاً كبيراً في وتيرة تفشي كوفيد-19 وفق منظمة الصحة العالمية، وأعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة في أفريقيا ماتشيديسو مويتي الخميس أن القارة "شهدت الأسبوع الأكثر كارثية على صعيد الجائحات في تاريخها".

لكنّها حذّرت بأن "القادم أسوأ لأن الموجة الثالثة تواصل التفشي بشكل متسارع".

في فرنسا، حذّرت وزارة الصحة بأن المتحوّرة "دلتا" في طريقها لتصبح الأكثر تفشياً في البلاد. وأوصى المجلس الاستشاري العلمي للحكومة بـ"فرض إلزامية التلقيح لأفراد طواقم الرعاية الصحية".

في إسبانيا، تدهور الوضع الصحي بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

في البرتغال، ارتفعت نسبة الإصابات بمتحورة "دلتا" إلى نحو تسعين بالمئة.

في أميركا اللاتينية، رُصدت المتحورة "دلتا" في ساو باولو، كبرى الولايات البرازيلية لناحية التعداد السكاني، وفق السلطات الصحية.

وتسجّل البرازيل ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم جراء كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة.

في أميركا الشمالية، تسجّل الولايات المتحدة حيث نجحت حملة التطعيم، ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بالفيروس.