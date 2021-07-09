بريطانيا تحذر من تجاهل ارتفاع كورونا

دعت السلطات في بريطانيا السكان إلى عدم تجاهل التوجيه بالعزل الذاتي، بعد أن ارتفعت حالات الإصابة بالطفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد، المهيمنة، بمقدار الثلث الأسبوع الماضي.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، إن من المهم أن يستمر الناس في استخدام تطبيق كوفيد- 19 الصادر عن دائرة الصحة الوطنية، وسط مخاوف من تزايد أعداد الإصابات في ظل إلغاء القيود، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

ومن المقرر تخفيف القواعد التي تحكم سفر الأشخاص في إنجلترا بداية من 19 يوليو الجاري، لكن إجراءات العزل الذاتي لمن تلقوا تطعيماً كاملاً، ستظل سارية حتى 16 أغسطس، مما يثير مخاوف من قيام الأشخاص بحذف التطبيق بدلاً من المخاطرة بإلغاء عطلة.

وقال شابس لبرنامج "توداي الذي تبثه إذاعة بي بي سي4"، إنه "لا يجب تجاهل هذا (التطبيق) لأنه يقدم معلومات حيوية. يجب أن يعرف الناس ما إذا كانوا خالطوا شخصاً مصاباً بفيروس كورونا".

وارتفع عدد التحذيرات من التعرض للإصابة بالفيروس، والتي أرسلت إلى مستخدمي التطبيق في إنجلترا بأكثر من 60 % في غضون أسبوع، وفقاً لأحدث بيانات تتبع للمصابين.