ارتفاع حصيلة حريق بمصنع في بنغلادش إلى 52 قتيلاً

لقي 52 شخصاً مصرعهم في حريق اندلع في مصنع في بنغلادش اضطر بعض العمال فيه للقفز من طوابق عليا من المبنى للنجاة بأرواحهم، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الجمعة.وأصيب قرابة 30 شخصاً بجروح فيما كان مئات الأقارب وعمال آخرون في حالة صدمة، ينتظرون أمام مصنع الأغذية فيما كانت النيران لا تزال مشتعلة.

وتشهد بنغلادش حرائق باستمرار بسبب عدم احترام معايير السلامة.

واندلع الحريق اليوم الجمعة في مصنع (هاشم للأغذية والمشروبات) في روبغانج البلدة الصناعية القريبة من دكا، بعد ظهر الخميس. وكان لا يزال يستعر بعد 24 ساعة تقريبا على اندلاعه.

وكانت الشرطة قد أعلنت عن ثلاثة قتلى في حصيلة أولية ما لبثت أن ارتفعت عندما وصل رجال الإطفاء إلى الطوابق العليا، وبدؤوا في إخراج عشرات الجثث لعمال حاصرتهم النيران.

ووضعت الجثث المتفحمة في عدد من سيارات الإسعاف التي نقلتها إلى مشارح وسط صراخ وبكاء الناس الذين تجمعوا على الطريق.

وفرّقت الشرطة مئات الأشخاص الذين احتشدوا في طرق مجاورة واشتبكوا مع عناصرها.

وبعض المصابين وعددهم أكثر من 30، قفزوا من الطوابق العليا هرباً من ألسنة النيران التي سرعان ما طوقت المبنى المكون من ستة طوابق، حسبما أعلن مفتش الشرطة شيخ كبير الإسلام.

وتسعى أجهزة الطوارئ لإخماد الحريق في الطابقين الخامس والسادس. وأنقذت الفرق 25 شخصا من سطح مصنع المعكرونة وعصير الفاكهة والسكاكر.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء ديباشيش باردهان «فور احتواء الحريق سنبدأ عملية البحث عن ناجين بالداخل».

وقال دينو موني شارما، رئيس جهاز الإطفاء في دكا إن سبب الحريق هو تخزين مواد كيميائية قابلة للاشتعال ومواد بلاستيكية في الداخل.