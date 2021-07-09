الهند تسجل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الهند اليوم الجمعة تسجيل 43393 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30 مليونا و 752 ألفا و 950 شخصا.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت 911 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 405 آلاف و939 حالة، وفقا لصحيفة "بيزنيس ستاندرد" الهندية.