السودان: رصد شبكات مرتبطة بالنظام السابق وجماعات إرهابية

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد السودان رصد شبكات تستهدفه بشكل ممنهج بنشر الشائعات، والأخبار الكاذبة، وتفتيت النسيج الاجتماعي، والتحريض على العنف والكراهية، موضحةً أن تلك الشبكات ارتبطت بالنظام السابق، وبعض الجماعات الإرهابية بالمنطقة ذات الصلة الوثيقة به.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، في بيان أمس، إن التقارير أظهرت أن معظم الشبكات المذكورة تقوم ببث محتواها التحريضي من خارج الأراضي السودانية انطلاقاً من دول يوجد بها عناصر للنظام البائد، أو أنشطة للجماعات الإرهابية.

وأضافت أن مجلس الوزراء السوداني، وجه بمخاطبة تلك الدول وتنبيهها بخطورة تلك الأنشطة ومخاطرها المحتملة، كون تلك الأعمال تتم بواسطة جماعات إرهابية ظل النظام السابق يوفر لها الملاذات الآمنة وجميع أشكال الدعم.

وأوضحت أن مخاطر تزايد تلك الأنشطة المتصلة بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، تمثلت في السعي لتقويض المرحلة الانتقالية وإعاقة استكمال مهام الثورة وبلوغ الدولة المدنية الديمقراطية وبث روح اليأس والإحباط لدى السودانيين، بالإضافة لانتهاك تلك الصفحات لحقوق أساسية لجميع المواطنين تتمثل في الخصوصية والإحساس بالأمان.

وبينت وزارة الإعلام السودانية، أنه تم التواصل مع المنصات المستخدمة من قبل تلك الشبكات بغرض التصدي لأنشطتها المخالفة للقواعد المهنية بعد ضلوعها في صناعة وبث الأخبار الكاذبة.