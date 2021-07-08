واشنطن: «الحوثي» يصر على التصعيد ويرفض مبادرات السلام

عدن (وكالات)

أكدت السفارة الأميركية لدى اليمن، أمس، أن النازحين في اليمن يواجهون مخاطر جمة بينما تصر ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواصلة التصعيد دون إعارة أي انتباه لجهود السلام المبذولة.

وقالت السفارة الأميركية على حسابها بموقع تويتر: ‏«يعاني النازحون من مصاعب ومخاطر جمة، لا سيما والحوثيون يصرون على التصعيد ورفض مبادرات السلام». وأضافت: «في الوقت الذي تستمر الولايات المتحدة في تقديم العون لإغاثة الشعب اليمني، نكرر أنه يجب على الحوثيين القبول بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات فوراً».

جاء ذلك في ردٍ أرفقته السفارة الأميركية على تدوينة نشرها وزير الإعلام معمر الإرياني تحدث فيها عن فيلم «الحلم المفقود» الذي يجسد معاناة طفل نازح عاش ويلات العدوان الحوثي على مأرب.