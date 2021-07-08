العراق: إصدار مذكرات اعتقال بحق قتلة المتظاهرين

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، صدور مذكرات اعتقال بحق قتلة المحلل الأمني هشام الهاشمي والمتظاهرين.

وقال رئيس المجلس، فائق زيدان، في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية: إن «بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت وخاصة في الكوت وبابل، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط».

وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن القاضي فائق زيدان قال خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين، إن «القضاء أصدر أوامر قضائية بما يتصل باغتيال هشام الهاشمي، وهي في دورها التنفيذي».

وأضاف قوله: «هنالك أحكام، منها الإعدام صدرت بحق من أدينوا بقتل المتظاهرين والنشطاء المدنيين». وأضاف زيدان أن «قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة وفيها أطراف كثيرة، وهناك أطراف سياسية تدخلت لغايات انتخابية ولتسقيط جهات أخرى، وفق ما نقلت عن وكالة الأنباء العراقية.

من ناحية أخرى، قال زيدان، إن «القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي قاسم مصلح».

وكان مصلح، قائد عمليات غرب الأنبار في «الحشد الشعبي»، اعتقل في نهاية شهر مايو، بعد اتهامه بالتورط في مقتل الناشط إيهاب الوزني.

وكاد أن يؤدي اعتقاله إلى صدام مسلح بين قوات الأمن العراقية وميليشيات «الحشد الشعبي» التي اقتحمت المنطقة الخضراء لتحريره، وسرعان ما تم الإفراج عنه. وعقب إطلاق سراحه، قال مجلس القضاء الأعلى العراقي، إن الإفراج عن القيادي في «الحشد»، قاسم مصلح، جاء لعدم وجود أي دليل يثبت تورطه بالقضية.

وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع مرور سنة على مقتل الهاشمي على يد مسلحين في يونيو 2020 أمام باب منزله.

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، بمناسبة مرور عام على اغتيال الهاشمي، حملت وسم «عام_على_مقتل_هشام»، و«هشام_الهاشمي_شهيد_الكلمة» دعا فيها المدونون العراقيون للكشف عن قتلة الباحث البارز.

وفي سياق آخر، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس، إن مجموعة خارجة عن القانون استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد بثلاثة صواريخ «كاتيوشا» دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت الخلية في بيان، إن الصاروخ الأول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني العراقي بينما سقط الثاني في ساحة الاحتفالات وسقط الثالث قرب منطقة «الشيخ عمر» في حي سكني ما أدى إلى حدوث أضرار في سيارة تعود لأحد المواطنين.

وأشار البيان إلى أن «هذه الأعمال ستواجه بقوة من قبل الأجهزة الأمنية وستتم متابعة كل من يستهدف حياة المواطنين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية».

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نقلوا مقاطع فيديو توثق سماع صفارات الإنذار التي تطلقها السفارة الأميركية في العراق تحذيراً من هجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف الوجود الأميركي في العراق إذ قصفت قاعدة «عين الأسد» غربي العراق بالصواريخ ومطار أربيل الدولي بطائرة مسيرة مفخخة وكلها مواقع تضم قوات أميركية فضلاً عن استهداف السفارة الأميركية قبل ذلك بطائرة مسيرة.

من جانبه، وصف الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أمس، تلك الهجمات بـ «الإرهابية» فيما حذرت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاستخارت من أن مثل هذه الهجمات قد تدفع بالعراق إلى المجهول.

باريس تندد بالأنشطة المزعزعة للاستقرار

نددت فرنسا، أمس، بأشد العبارات بالهجمات المتزايدة في بغداد خصوصاً التي تستهدف المصالح الأميركية، وأدانت في بيان الأعمال المزعزعة للاستقرار. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: إن «مضاعفة الهجمات ضد المواقع الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي المناهض لـ«داعش» أمر غير مقبول». وأضافت: «في مواجهة هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار، والتي تقوض أمن جميع العراقيين، تذكّر فرنسا بتمسكها بسيادة العراق واستقرار إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي».

وقالت الخارجية الفرنسية: إن «فرنسا تدعو إلى زيادة التعاون مع السلطات العراقية وتعزيز جهود التنسيق بينها لوضع حد لهذه الهجمات وتقديم مرتكبيها للعدالة». وجددت فرنسا عزمها على مواصلة عملها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» مع شركائها المحليين والدوليين، للحيلولة دون عودة ظهور هذا التنظيم الإرهابي.

صالح يدعو للتواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية

أكّد الرئيس العراقي برهم صالح أمس، أن ملف المياه يُعدّ مرتكزاً للأمن القومي العراقي يستدعي إيلاءه أولويةً قصوى على الصعيد الوطني في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلد والمنطقة والعالم ككل. وشدد الرئيس صالح، خلال اجتماعه بوزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد، على ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق.

وأكد على وجوب صيانة السدود وحماية المسطحات المائية والأهوار، وأهمية تأمين مستلزمات الريّ للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الريّ والإدارة المستدامة للمياه، ومواجهة أزمات التصحر والجفاف.

وقدّم وزير الموارد المائية العراقي استعراضاً بشأن خطط الوزارة في ملف المياه ومواجهة التحديات التي تكتنفها، إلى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية.