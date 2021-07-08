البنتاجون: طالبان سيطرت على مراكز سكانية في أفغانستان

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الخميس، إن حركة طالبان استولت على العشرات من المراكز السكانية في أفغانستان.

وأضاف «استولوا على عشرات المراكز السكانية.. هذه حقيقة. ونعتقد أنهم يسعون أيضا لتهديد مراكز الأقاليم».

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن مهمة قوات بلاده العسكرية في ألإغانستان ستنتهي بحلول 31 أغسطس المقبل.

كانت حركة كثفت هجماتها في الآونة الأخيرة منذ بدء انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان.

وأضاف بايدن «لم نذهب لأفغانستان لنبني أمة... هذه مسؤولية الشعب الأفغاني وحده وحقه في أن يقرر مستقبله وكيفية رغبته في إدارة بلاده».