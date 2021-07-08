اقتراح بتمديد إيصال مساعدات عبر الحدود إلى سوريا

قال دبلوماسيون إن روسيا اقترحت أن يمدد مجلس الأمن الدولي وصول المساعدات إلى سوريا من تركيا لمدة ستة أشهر وذلك ردا على محاولة في المجلس لتجديد عملية الأمم المتحدة طويلة الأمد لتقديم المساعدة عبر الحدود لمدة 12 شهرا.

وقدمت روسيا، اليوم الخميس، لشركائها ال14 في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار وطلبت التصويت عليه غدا الجمعة، وفق مصادر دبلوماسية.

وهذا النص الروسي، الذي طرح على طاولة المجلس بعد إضفاء الطابع الرسمي على المشروع الذي اقترحته إيرلندا والنروج والذي يدعو إلى تمديد لمدة عام، يتناول "تمديدا محتملا" لاحقا في ضوء تقييم للأمين العام و"دعم المساعدة الموجهة" عبر دمشق و"مساعدة سوريا للتغلب على وباء كوفيد-19"، كما قال أحد المصادر.

ينتهي، بعد غد السبت، تفويض المجلس لعملية الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود، التي بدأت في 2014.

يحتاج كل قرار في مجلس الأمن إلى تسعة أصوات وعدم استخدام أي عضو من الأعضاء دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). والدول دائمة العضوية هي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.