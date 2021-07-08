تعرف على آخر تطورات تفشي كورونا في العالم

في ما يأتي آخر وأهم التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع المسجلة اليوم الخميس:

- الألعاب الأولمبية من دون جمهور

أعلنت الوزيرة اليابانية المكلفة الإشراف على الألعاب الأولمبية تامايو ماروكاوا، إثر اجتماع مع الجهات المعنية بالأولمبياد وبينها اللجنة الأولمبية الدولية «اتفقنا على عدم حضور جماهير في طوكيو».يأتي الإعلان بعد ساعات من قرار الحكومة اليابانية فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو اعتباراً من الاثنين وحتى 22 أغسطس، في وقت تشهد المدينة ارتفاعاً في عدد الإصابات بالفيروس بلغ 900 إصابة يومية.

- «الأسوأ لم يأت بعد» في أفريقيا

قال الدكتور ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا «مرت أفريقيا بأكثر الأسابيع كارثية في تاريخ الأوبئة في القارة. لكن الأسوأ لم يأت بعد فيما تستمر الموجة الثالثة في الانتشار».

- الوضع الصحي في تونس «كارثي»

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، اليوم الخميس، إن الوضع الصحي «كارثي»، والمنظومة الصحية «انهارت» في البلد الذي يسجل مؤخراً أعداد إصابات ووفيات غير مسبوقة محليّاً جراء تفشي الوباء.

- بريطانيا: المطعمون مُعْفوّن من الحجر الصحي عند العودة من السفر

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن المقيمين البريطانيين الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل سيعفون قريباً من الحجر الصحي عند عودتهم إلى إنجلترا من العديد من الدول المدرجة على القائمة «البرتقالية» بما فيها وجهات سياحية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

- فرنسا تنصح بعدم السفر إلى إسبانيا والبرتغال

أمام الانتشار السريع للمتحورة «دلتا»، أوصى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية الفرنسيين بـ«عدم السفر إلى إسبانيا والبرتغال» هذا الصيف.وقال كليمان بون «للذين لم يحجزوا عطلتهم بعد، تجنبوا إسبانيا والبرتغال في وجهاتكم. إنها كلمة تحذير». وأضاف «إنها توصية أشدد عليها، من الأفضل البقاء في فرنسا أو زيارة بلدان أخرى (...) لدينا وضع مثير للقلق».

- أكثر من أربعة ملايين وفاة في العالم

تسبب فيروس كورونا بوفاة 4,004,966 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات (606,218) والإصابات (33,770,459)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 528,540 وفاة و18,909,037 إصابة، ثم الهند مع 405,028 وفاة (30,709,557 إصابة) والمكسيك مع 234,192 وفاة (2,558,369 إصابة) والبيرو مع 193,743 وفاة (2,071,637 إصابة).