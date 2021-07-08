مصر: الجيش قادر على ردع كل من يهدد الأمن

أحمد عاطف (القاهرة)

قال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة المصرية تمتلك قدرات قتالية وأسلحة متطورة في جميع التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات شعبها.

وأضاف الوزير المصري، خلال لقائه عدداً من الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة المصرية، أن الدفاع عن مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري للجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، فإن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على التواصل مع القادة على كافة المستويات لإرساء الدعائم والأسس التي تسهم في مواصلة عطاء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

ونقل وزير الدفاع المصري تهنئة الرئيس عبد الفتاح ألسيسي للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسؤولية كبرى من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.