دولة أوروبية أخرى تسجل ارتفاعاً حاداً في إصابات كورونا

يزداد يوما بعد يوم عدد الدول الأوروبية التي تسجل ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد جراء المتحورة «دلتا».

فبعد كل من بريطانيا وروسيا والبرتغال وفرنسا، ارتفع عدد الإصابات اليومية بالفيروس في هولندا، حيث تم تسجيل حوالي 5500 حالة جديدة اليوم الخميس.

ووفقا للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، يعد هذا أعلى عدد للحالات اليومية منذ 14 مايو.

وسجلت حوالي 800 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، قبل أسبوع بالضبط، فيما أحصيت 67 إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية لكل 100 ألف نسمة.

ومع زيادة الحالات، تدرس الحكومة إعادة فرض إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس.

وألغت هولندا جميع قيود فيروس كورونا تقريبا في 26 يونيو الماضي. ويتعين حاليا ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام فقط. ومع ذلك، لا يتم الالتزام بقاعدة التباعد الجسدي المعيارية التي توصي بالحفاظ على مسافة 1,5 متر بين الأشخاص في العديد من الأماكن.

يرجع الارتفاع في الإصابات الجديدة إلى انتشار سلالة «دلتا»، على الرغم من أن هذا لم يؤد في الوقت الحالي إلى ارتفاع عدد الحالات التي يتم نقلها للمستشفيات.