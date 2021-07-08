روسيا تلغي حظر رحلات الطيران العارض إلى مصر

ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، حظراً فرضته روسيا على رحلات الطيران العارض إلى مصر بعد ست سنوات من تعليقها في أعقاب حادث تحطم طائرة.

وتوقفت الرحلات الجوية بعدما تحطمت طائرة تابعة لشركة «مترو جيت» كانت تقل سياحاً روساً من مدينة شرم الشيخ المصرية إلى سان مدينة بطرسبرج الروسية فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصاً.

وخلصت روسيا إلى أن الطائرة دُمرت بقنبلة. وأعلنت جماعة إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.

وسيعطي قرار بوتين رفع الحظر دفعة لمنتجعات مصر على مدار العام، في شرم الشيخ والغردقة، والتي جذبت أعداداً كبيرة من الروس في الماضي.

وقالت الرئاسة المصرية، في أبريل الماضي، إن روسيا ومصر اتفقتا على استئناف جميع الرحلات الجوية خلال مكالمة بين بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.