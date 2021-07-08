جنوب السودان يلغي الاحتفال بذكرى استقلاله بسبب كورونا

لن يقيم جنوب السودان أي احتفال رسمي في الذكرى العاشرة لاستقلاله، غدا الجمعة، بعد أن طلبت السلطات من السكان الاحتفال بالمناسبة في بيوتهم، بسبب تفشي مرض كوفيد-19.

ووفق نائب وزير الإعلام بابا ميدان، أعرب الوزراء خلال اجتماع حكومي الأربعاء عن مخاوف بشأن تنظيم فعاليات في خضم جائحة كوفيد -19.

وصرح ميدان للصحافيين عقب الاجتماع الحكومي بأن «فخامة (الرئيس سلفا كير) يطلب من مواطني جنوب السودان الاحتفال في منازلهم».

بدوره، قال نائب الوزير: إن الرئيس كير سيلقي خطابا عاما «ليتمكن الجميع من مشاهدته على التلفاز أو سماعه عبر الإذاعة، ولنتجنب أي مشاكل صحية عامة».

كما أعلن عن تأجيل أداء اليمين لنواب البرلمان الذي جرت «إعادة تشكيله» وكشفت تركيبته في نهاية مايو.

وأوضح نائب الوزير أن الحدث العام الوحيد الذي سيجرى هو سباق يمتد 10 كيلومترات، ويطلق عليه اسم «سباق جنوب السودان الكبير»، سينظم في العاصمة جوبا.

وأشار الرئيس سلفا كير إلى العقوبات الدولية التي قال إنها «تفقر» جنوب السودان وتحرمه من إيرادات.

وأضاف، في مقابلة مع محطة التلفزيون الكينية «سيتيزن تي في»، بثت مساء الأربعاء، أن «هذا هو سبب عدم احتفالنا بالذكرى السنوية العاشرة بالطريقة التي يأملها الناس».

استفاد جنوب السودان من دعم بمليارات الدولارات بعد أن صوت شعبه بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال عن السودان في استفتاء عام 2011.

لكن البلاد انزلقت في أتون حرب أهلية دامية في نهاية عام 2013. وتسببت سنوات الصراع الخمس في مقتل ما يقرب من 400 ألف شخص وتشريد أربعة ملايين آخرين وتدمير الاقتصاد.