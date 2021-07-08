ارتفاع كبير لحصيلة قتلى مبنى فلوريدا المنهار

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن فرق البحث التي تعمل في موقع المبنى السكني المنهار قرب ميامي بولاية فلوريدا الأميركية عثرت على ست جثث أخرى ليرتفع عدد القتلى إلى 60 شخصاً.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان فرق البحث أنه لم يعد هناك أمل في العثور على أحد على قيد الحياة.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 54 شخصاً في حادث انهيار مبنى «سيرفسايد» السكني في جنوب ولاية فلوريدا، الذي انهار يوم 24 يونيو الماضي.