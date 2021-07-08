«مجلس حكماء المسلمين».. مُشاركة ثرية في فعاليات معرض القاهرة للكتاب

أحمد شعبان (القاهرة)

شهد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 منذ اليوم الأول إقبالاً كبيراً من زوار المعرض على إصدارات المجلس التي تنوعت بين كتب تراثية، وكتب في الفكر والثقافة الإسلامية، ومُخرجات مؤتمرات المجلس وملتقياته الحوارية، إضافة إلى مجموعة متميزة من مؤلفات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، من بينها كتاب «آداب وقيم» و«القول الطيب» الذي يجمع خطاباته وكلماته في العديد من المؤتمرات والأحداث الدولية.

كما يشهد جناح «حكماء المسلمين» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الكثير من الفعاليات والأنشطة والندوات لكبار العلماء من الأزهر الشريف، يتم بثها افتراضياً نتيجة لاستمرار انتشار جائحة «كورونا» المستجد، وتُعرض هذه الفعاليات على الجمهور والمُهتمين عبر المنصة الرقمية للمعرض الذي يُقام هذا العام بعنوان «في القراءة.. حياة».

ويُقدم جناح المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف لزواره العديد من المؤلفات والإصدارات الحديثة ومن بينها كتاب «آداب وقيم» بقلم شيخ الأزهر الشريف، يبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي.

ويتناول كتاب «آداب وقيم» موضوعات ترتبط بكثير من الآداب والقيم والمشكلات الأخلاقية والاجتماعية، التي تعيشها أمتنا العربية والإسلامية، والتي كان لها دور أساسي في هذا التعثر على طريق التقدم والتطور الذي كان أبناؤها ولا يزالون يأملونه وينتظرونه رغم كل العوائق والعقبات التي تراوح مكانها منذ قرنين من الزمان.

كما يشتمل كتاب «آداب وقيم» على عدد من المباحث أبرزها: الصيام في شريعة الإسلام، ومدخل لقضية جائحة «كورونا» المستجد، ومكانة الأخلاق في الإسلام، والاحتكار والمبالغة في الأسعار وقت انتشار الوباء، والبلاء والابتلاء، والصبر على البلاء، والتوكل، والرحمة، وصلة الرحم، وبر الوالدين، والحياء، والعفة، وحاجة المجتمعات إلى الفقراء والبسطاء، الكبر، العدل، والأخوة الإنسانية.

ومن الكتب المهمة التي قدمها جناح مجلس حكماء المسلمين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لزواره، كتاب «الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية» لمؤلفه القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والذي يحكي قصة توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية»، الوثيقة الشهيرة على مستوى العالم المعاصر، والتي وقعها شيخ الأزهر الشريف، وبابا الفاتيكان، في أبوظبي العام 2019، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويُشارك مجلس حكماء المسلمين للعام الثالث على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بضرورة المشاركة الفاعلة في معارض الكتاب الكبرى عبر العالم، لما تشهده من أنشطة فكرية وثقافية متنوعة وثرية، وهو ما يُسهم في نشر رسالة المجلس التي تستهدف تعزيز الفكر الوسطي، وتبادل الأفكار والآراء بين قادة الفكر حول العالم.

ويتضمن الجناح العديد من الإصدارات الجديدة، التي تم إعدادها بالتعاون بين مجلس حكماء المسلمين وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بالإضافة إلى إقامة بعض الفعاليات والندوات افتراضياً عبر منصة الهيئة العامة المصرية للكتاب، بسبب استمرار جائحة «كورونا» المستجد، ويقع الجناح في قاعة 4، ملاصقاً لجناح الأزهر الشريف.