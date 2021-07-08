كورونا يعاود التفشي في مناطق مختلفة من العالم

تفشى فيروس كورونا المستجد، خلال الأسابيع الماضية، في مناطق ودول مختلفة من العالم، فيما حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم يواجه «مرحلة خطيرة»..

تسرّع متحورة «دلتا» الأكثر عدوى وتيرة تفشي الوباء. وبينما بدأت بعض الدول تخفيف القيود، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم يواجه «مرحلة خطيرة».ومع ازدياد القلق بشأن تفشي الفيروس، أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم الخميس، بأن العاصمة طوكيو ستكون في حالة طوارئ طوال فترةالألعاب الأولمبية.

وحذر ياسوتوشي نيشيمورا، الوزير الياباني المسؤول عن الاستجابة للفيروس، قبل إعلان الطوارئ، من أن «المتحورة دلتا الأكثر عدوى تمثّل الآن حوالي 30 بالمئة من الحالات».

وستتواصل حالة الطوارئ حتى 22 أغسطس، لكنها ستبقى أخف بكثير من تدابير الإغلاق التي فرضت في أجزاء أخرى من العالم مثل أستراليا.

وأشارت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، إلى أنها ستسارع في إيصال 300 ألف جرعة من اللقاحات إلى مدينة سيدني، في وقت تواجه كبرى مدن البلاد التي تشهد إغلاقا للأسبوع الثالث على التوالي، صعوبات في السيطرة على تفشي «دلتا».

أما كوريا الجنوبية التي كانت تعد نموذجاً لطريقة استجابتها للفيروس، فأعلنت عن نحو 1300 إصابة جديدة اليوم الخميس، في حصيلة هي الأعلى منذ ظهر الوباء.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات السلطات الكورية الجنوبية إلى التفكير في فرض قيود مشددة تحظر بموجبها جميع المناسبات العامة.

وفي أجزاء أخرى من آسيا، فرض إغلاق في مدينة هو تشي منه الفيتنامية. كما دفع الفيروس المنظّمين، اليوم الخميس، إلى تأجيل ألعاب جنوب شرق آسيا التي كان من المقرر أن تجري في فيتنام.

وفي إندونيسيا، ارتفعت معدّلات الوفيات بعشرة أضعاف خلال شهر لتبلغ أكثر من ألف الأربعاء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أن أكثر من أربعة ملايين شخص توفوا جرّاء كوفيد، لكنها حذّرت من أن العدد الفعلي أعلى.

وبينما بدأت العديد من الدول تخفيف القيود أو حتى إلغائها تماما بفضل برامج التطعيم السريعة، دعت منظمة الصحة إلى توخي «الحذر الشديد».

وأفاد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن «العالم وصل إلى مرحلة خطيرة في هذا الوباء»، متهماً بعض الدول بتخزين اللقاحات والتصرّف «وكأن الوباء انتهى بالفعل».

وتعقّد التحدي الذي يمثله كوفيد بدرجة أكبر في الأسابيع الأخيرة مع انتشار المتحورة «دلتا» الأشد عدوى التي رصدت أول مرة في الهند.

والأربعاء أكدت السلطات في البرازيل، التي سجّلت ثاني أعلى عدد معلن للوفيات جرّاء كوفيد، بأن المتحورة بدأت تنتشر سريعاً في ولاية ساو باولو، الأكثر كثافة سكانية في البلاد.

وقال وزير الصحة في ساو باولو جين غورينشتين «إنه يتفشى بيننا في الأساس في أوساط أشخاص لم يسافروا ولم يخالطوا شخصاً سافر مثلاً إلى الهند».

وتابع «علينا الانتباه بشدة».

في أوروبا، حذّرت فرنسا مواطنيها، اليوم الخميس، من السفر إلى إسبانيا أو البرتغال لقضاء عطلاتهم، نظراً لارتفاع عدد الإصابات عن الناجمة عن دلتا في البلدين.

وتسببت المتحورة «دلتا» بارتفاع عدد الإصابات بكوفيد في الولايات المتحدة، أكثر بلد توافرت فيه اللقاحات.

وارتفع معدل الإصابات الجديدة المسجلة على مدى سبعة أيام بـ21 في المئة مقارنة بما كان الحال عليه قبل أسبوعين، وفق بيانات مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها الأربعاء.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في العالم عتبة أربعة ملايين.