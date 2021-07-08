رئيس وزراء لوكسمبورغ يغادر المستشفى بعد علاجه من كورونا

ذكرت حكومة لوكسمبورغ، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء إكزافييه بيتيل غادر المستشفى بعد علاجه من مرض كوفيد-19.وأضافت الحكومة أن بيتيل سيستأنف مهامه الرسمية اعتباراً من غد الجمعة.

وثبتت إصابة بيتيل (48 عاماً) بفيروس كورونا المستجد بعد فترة وجيزة من قمة للاتحاد الأوروبي استمرت يومين في بروكسل في نهاية يونيو الماضي، وكان من بين المشاركين فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وزعماء أوروبيون آخرون.