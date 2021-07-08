تايلاند تسجل زيادة قياسية جديدة في وفيات كورونا اليومية

سجلت تايلاند، اليوم الخميس، 75 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، في حصيلة قياسية جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات لديها إلى 2462 منذ بدء الجائحة العام الماضي.

كما سجلت قوة المهام المعنية بمكافحة كوفيد-19 في تايلاند 7058 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 308230.