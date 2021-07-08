ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى فلوريدا المنهار

ارتفعت حصيلة ضحايا مبنى سيرفسايد السكني في جنوب ولاية فلوريدا الأميركية ، الذي انهار جزئيا منذ نحو أسبوعين، إلى 46 شخصاً.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن ارتفاع الحصيلة جاء بعد انتشال 10 جثث إضافية من تحت الأنقاض.

ولا تزال جهود البحث جارية بعد نحو 14 يوماً على وقوع الحادث.

وكانت أجزاء كبيرة من العقار قد انهارت في 24 يونيو الماضي.

وأظهرت كاميرات المراقبة الجزء الأوسط من البناء وهو ينهار والجزء الشرقي من البناء المؤلف من 12 طابقاً و55 شقة، وهو يتداعى في نحو 11 ثانية.





