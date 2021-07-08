هجوم صاروخي قرب السفارة الأميركية في بغداد

أعلن الجيش العراقي أنّ ثلاثة صواريخ سقطت ليل الأربعاء-الخميس قرب السفارة الأميركية في بغداد.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة العراقية أنّ منظومة "سي-رام" الأميركية للدفاع الجوي أطلقت فجر الخميس صواريخ اعتراضية للتصدّي لهذا القصف الصاروخي، في حين قال الجيش العراقي إنّ الصواريخ الثلاثة لم تصب السفارة بل سقطت في أماكن قريبة منها في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.