أصناف الرطب المحلي حاضرة في أسواق رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استقبلت أسواق رأس الخيمة للخضار والفاكهة أنواعاً مختلفة من أصناف الرطب المحلي التي جاءت بكميات وفيرة وبأسعار متفاوتة في متناول الجميع.

وتطل تلك الأصناف خلال موسم الصيف بأحجام وأسعار تراوحت بين 15 درهماً للكيلوجرام الواحد إلى 30 درهماً، والتي تغطي حاجة المستهلك، وقد تشهد انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة مع طرح المزارع لأصناف جديدة وبكميات كبيرة في الأسواق.

وقال البائع نواف العامل في أحد محال الخضار والفاكهة برأس الخيمة: إن الفترة الحالية تستقبل أسواق الخضار والفاكهة أنواعاً وأصنافاً من الرطب المحلي القادمة من المزارع المحلية المنتشرة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، والتي تتمثل في أنواع من رطب «الخلاص» و«الخليجي» وغيرها.

وذكر أن الأسعار تتفاوت على حسب النوع، حيث يبلغ سعر كيلو «الخلاص» 20 درهماً، بينما يباع الرطب «الخليجي» بـ 15 درهماً، وغيرها من الأصناف التي تطلب بكثرة من قبل المستهلكين المواطنين الراغبين في تناولها بشكل يومي، وذلك للاستفادة من مختلف فوائدها الغذائية الغنية. وقال زميله البائع محمد: إن الأسواق بدأت خلال الأيام الماضية استقبال أصناف مختلفة الأنواع والأحجام للرطب المحلي، منها رطب «السكري» الذي بلغ سعر الكيلو منه 30 درهماً ورطب «الخلاص» 20 درهماً و«الخنيزي» إلى 25 درهماً وغيرها.

وأشار إلى أن هذه الفترة من العام تشهد توفير المزارع المحلية لأصناف مختلفة من الرطب التي تطرح في الأسواق بكميات وأنواع مختلفة أمام المستهلكين، والتي يقبل الكثيرون على شرائها لتقدم على موائد الطعام، وذلك لكونها غنية بالفوائد ويفضل الجميع تناولها على مدار العام حتى بعد انتهاء موسمها عبر تجميدها.

ولفت إلى أن الأسعار مناسبة للجميع، وليس هناك ارتفاع يذكر مقارنة ببداية موسم طرحها في الأسواق، ويجب مراعاة الأسعار المقدمة للمستهلكين في ظل قيام أغلب الأهالي بتوزيع الرطب التي تجود به مزارعهم مجاناً على الأهل والأصدقاء، لمنع تكدسها في الأسواق في حال ارتفاع سعر البيع.