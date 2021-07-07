مصادر لـ«الاتحاد»: ضغوط أممية لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تضغط بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على كافة الأطراف الليبية للالتزام بخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في جنيف، والتي تنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا 24 ديسمبر من دون أي تأخير، والتحرك بشكل متسارع لتصحيح مسارها بسبب التساهل مع أعضاء ملتقى الحوار الذين يتحركون للتمديد لحكومة الوحدة.

وكشفت مصادر ليبية مسؤولة لـ«الاتحاد» عن اجتماعات مكثفة واتصالات يجريها المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد بشكل كامل والعمل على تفعيل خريطة الطريق التي وعدت السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد بتنفيذها بحذافيرها خلال ترشحها أمام ملتقى الحوار السياسي.

وأشارت المصادر إلى أن البعثة الأممية تخشى من اتساع الهوة بين الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد، ما دفعها لإرسال رسائل طمأنة حول ضرورة إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري ورفض أي محاولات للتمديد لحكومة الوحدة المؤقتة.

وفي رسالة ضمنية رداً على عرقلة أعضاء بملتقى الحوار السياسي لوضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، أكد رئيس البرلمان الليبي خلال اجتماعه أمس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش شروع المجلس في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده.

وأكد صالح بحسب بيان صحفي صادر عن مكتبه، على وفاء مجلس النواب الليبي بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية، مؤكداً والمبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم.

وقال المحلل السياسي الليبي سليمان البيوضي إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عرضت المسار السياسي لخطر الانهيار عندما رضخت لضغوط الأقلية وقبلت بفتح القاعدة الدستورية والمسار السلمي للتعديل والمقترحات، مشيراً إلى أن التكاتف بين الدول الفاعلة والرئيسة والقادة السياسيون الليبيون الرافض لفتح الخطة الشاملة والتراجع عن ما جاء فيها لعادت ليبيا للمربع الأول، لافتاً إلى أن البعثة تحاول الآن تعديل مسارها السياسي وتعدل من نشاطها وتضغط نحو تفكيك الأزمة التي أحدثتها خطوة غير محسوبة حيث تتلقى دعماً دولياً مباشراً ومعلناً الآن بتطبيق الخطة بتفاصيلها من دون تعديل وفي مقدمة الخطة الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب الليبي.