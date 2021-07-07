تحرك مصري جديد قبل جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

شعبان بلال (القاهرة)



في تحرك مصري جديد قبل جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة غدا، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن توجه القاهرة والخرطوم إلى مجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة جاء نتيجة للتعنت المستمر ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، لبحث مستجدات قضية سد النهضة عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى للنظر في القضية.



وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب في أزمة سد النهضة، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.



وشدد شكري خلال لقائه مع بسكرتير عام الأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش»، على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.