«طالبان» تقتحم عاصمة إقليم «بادجيس»

كابول (وكالات)

أعلنت أفغانستان أمس، أن مسلحي «طالبان» شنوا أول هجوم لهم على عاصمة إقليم بالبلاد، وسيطروا على جميع أحياء المدينة وسط اشتداد الاشتباكات مع قوات الأمن في جميع أنحاء أفغانستان.

وقال حاكم إقليم «بادغيس» حسام الدين شمس في تصريح صحفي: إن قتالاً عنيفاً إندلع في مدينة «قلعة ناو» عاصمة الإقليم الواقع غربي أفغانستان لتكون هذه المرة الأولى التي يدخل فيها مسلحو «طالبان» إلى عاصمة إقليم منذ أن شنت الحركة هجوماً كبيراً على قوات الأمن الأفغانية بالتزامن مع اقتراب اكتمال انسحاب القوات الأميركية.

وأضاف: «لقد دخل العدو المدينة وسقطت جميع الأحياء، تم نقل جميع المسؤولين الحكوميين في قلعة ناو إلى قاعدة عسكرية قريبة في ضوء استمرار القتال في المدينة». وأضاف مصدر أن العشرات من أفراد القوات الحكومية قتلوا وأصيبوا، أو تم أسرهم في كمين نصبه المسلحون خلال عملية الإجلاء من إحدى المناطق، ما أثار مخاوف في عاصمة الإقليم وفقدان الروح المعنوية.

ومن جانبه، قال عضو مجلس إقليم «بادغيس» ضياء جول حبيبي لوسائل الإعلام المحلية إن «طالبان» تمكنت من اقتحام مقر شرطة المدينة والمكتب المحلي لمديرية الأمن الوطنية.

وأكد وزير الدفاع الأفغاني باسم الله محمدي أمس، أن الحرب تحتدم مع حركة «طالبان» بعدما شنوا أول هجوم كبير لهم على عاصمة إحدى الولايات.

وقال محمدي بعد ساعات على هجوم «طالبان» على مدينة «قلعة نو» عاصمة ولاية «بادغيس»: «نقر بأن الحرب تحتدم ونحن في وضع عسكري حساس جداً»، مضيفاً في بيان له «أريد أن أطمئن الجميع بأن قواتنا الوطنية، بدعم من قوات مقاومة محلية، ستستخدم جميع قوتها ومواردها للدفاع عن وطننا وشعبنا».

وكانت «طالبان» سيطرت على عشرات المناطق الريفية في الأسابيع الأخيرة لكن جميع عواصم الأقاليم ظلت تحت سيطرة الحكومة.

ويأتي الهجوم في «قلعة ناو» بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان قد اكتمل بنسبة 90 في المئة.

وفي سياق آخر، قال مصدر أمني من طاجيكستان إن نحو 300 جندي أفغاني كانوا قد عبروا الحدود إلى طاجيكستان أثناء تراجعهم أمام تقدم مقاتلي «طالبان» نُقلوا جوا إلى بلادهم في الساعات الأولى من صباح أمس.

وقال مصدر أمني من طاجيكستان إن حكومة كابول أرسلت عدة طائرات إلى مطار كولوب، وإنها أقلعت الليلة الماضية وعلى متنها نحو 280 جندياً.

وأضاف المصدر أن 300 آخرين من المقرر أن يغادروا خلال الأيام المقبلة.

وأبدت طاجيكستان قلقها بشأن عبور الحدود وقالت إنها ستحشد 20 ألفاً من قواتها لتعزيز حماية الحدود مع جارتها الجنوبية. وحصلت كذلك على تطمينات من روسيا التي تستضيف طاجيكستان أكبر قاعدة عسكرية لها بالخارج.