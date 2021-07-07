«الصحة العالمية»: اللقاحات المعتمدة فعالة ضد «دلتا»

عواصم (وكالات)

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية فعالة ضد متحور «دلتا».

وأعاد المنظري خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، السبب الرئيس لإحجام الناس عن تلقي لقاح كورونا إلى المعلومات المغلوطة عن اللقاحات، مشيرًا إلى أن هناك إرشادات أصدرتها المنظمة يجب اتباعها خلال موسم الحج، فضلاً عن عدد من النصائح للأفراد لتوخي الحذر عند التجمعات.

وفي السياق، حضت منظمة الصحة العالمية الدول التي تفكر في رفع القيود المفروضة لمكافحة الوباء على توخي الحذر الشديد، قائلةً إن انتقال الفيروس سيزداد بغض النظر عن معدلات التحصين المرتفعة.

ورداً على سؤال حول خطط إنجلترا رفع معظم القيود المفروضة في البلاد اعتباراً من 19 يوليو، قال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين خلال مؤتمر صحافي: «أطلب توخي الحذر الشديد في الرفع الكامل للتدابير الصحية والاجتماعية في هذا الوقت، لأنه ستكون هناك عواقب لذلك».

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 4 ملايين شخص، كما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مضيفاً أن الحصيلة الحقيقية هي بالتأكيد أعلى من ذلك.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي: «لقد تجاوزنا عتبة أليمة تبلغ 4 ملايين وفاة بسبب كوفيد-19، وهي بالتأكيد حصيلة أقل من الأعداد الإجمالية للوفيات».

وفي سياق آخر، قررت ألمانيا منح 30 مليون جرعة على الأقل من لقاحات مضادة لـ«كورونا» لدول نامية ودول أخرى حتى نهاية هذا العام.

وجاء في تقرير لوزارة الصحة، تم تقديمه أمس في مجلس الوزراء الألماني، أنه سيُجرى تخصيص جرعات من إنتاج شركتي «آسترازينيكا» و«جونسون أند جونسون» للتبرعات المجانية. وقال وزير الصحة ينس شبان: «من صميم مصلحتنا تطعيم العالم». ومن المقرر توزيع 80% على الأقل من اللقاحات المتبرع بها عبر مبادرة «كوفاكس» الدولية للقاحات. وحتى منتصف يونيو الماضي تم توزيع 83 مليون جرعة لقاح عبر المبادرة، وذهبت معظمها للدول الأشد فقراً.

ومن المخطط منح 20% من اللقاحات كحد أقصى عن طريق ألمانيا مباشرة لدول غرب البلقان، والتي ستحصل على نحو 3 ملايين جرعة، وناميبيا، ودول شرق أوروبا التي في شراكة مع الاتحاد الأوروبي، مثل أرمينيا وأذربيجان وأوكرانيا.