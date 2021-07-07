حكومة جديدة في الجزائر

الجزائر (وكالات)

كشفت رئاسة الجمهورية الجزائرية أمس، عن التشكيلة الحكومية للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أن بن عبد الرحمن عين الدبلوماسي رمضان لعمامرة وزيراً للخارجية وشؤون الجالية بالخارج، خلفاً لصبري بوقادوم، كما تم تثبيت كمال بلجود وزيراً الداخلية وعين عبد الرشيد طبي وزيراً للعدل حافظ الأختام خلفا لبلقاسم زغماتي، وتم تثبيت محمد عرقاب كوزير للطاقة والمناجم.

وتم تعيين رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني وزيراً للصناعة، في حين عين عيسى بكاري وزيراً للنقل وياسين ميرابي وزيراً للتكوين والتعليم المهنيين.

وتعتبر هذه التشكيلة الحكومية الأولى بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في الـ 12 من يونيو الماضي والتي احتفظ فيها الحزب الحاكم «جبهة التحرير الوطني» بأغلبية المقاعد رغم تراجعه مقارنة بالعدات النيابية السابقة.

واحتفظ 10 وزراء من حكومة جراد بمناصبهم في الحكومة الجديدة.