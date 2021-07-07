الأردن يؤكد وقوفه مع مصر والسودان في حماية حقوقهما المائية

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية والسودان «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»، وأن المملكة «تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما».

وشددت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على أهمية التوصل لحل تفاوضي لمسألة سد النهضة «بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل»، مؤكدةً عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد «بدون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي».

وبينت الوزارة أن الجهود المكثفة التي تبذلها مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد «تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول من دون التوتر ويكرس التعاون».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً غداً الخميس لبحث قضية سد النهضة.