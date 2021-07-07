قناة السويس تتصدر تويتر بعد مغادرة السفينة إيفرجيفين

شعبان بلال (القاهرة)



تصدر هاشتاغ «قناة_السويس» المصرية، الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد مغادرة السفينة البنمية الجانحة «إيفرجيفين».



وأنهت قناة السويس اليوم، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 3 أشهر، جميع الإجراءات الخاصة بالإفراج عن السفينة من الممر الملاحي الأهم في العالم، بينما حصلت «إيفر جيفين» على شهادة هيئة الإشراف الأميركية ABS، بصلاحية وسلامة العُبور الملاحي، لاستكمال رحلتها البحرية نحو وجهتها.



واحتفل المصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمغادرة السفينة بعد الجهود المصرية لحل الأزمة وقبلها حل أزمة جنوح السفينة، مؤكدين أن «مصر خرجة كسبانة من كل النواحي من أزمة قناة السويس، خاصة أن العالم كله عرف أهمية القناة، والقدرة على تخطي أي أزمة بنجاح في المستقبل، بخلاف تعويض أضعاف ما خسرته مصر في 6 أيام».



وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة ستبقى دومًا هي الضمانة الحقيقية لحركة التجارة والاقتصاد والتنمية في مختلف أنحاء العالم.



وأكد ربيع أن المفاوضات بين الطرفين استمرت لـ3 شهور كاملة، اتخذت فيهم مصر الطرق القانونية للحصول على حقوقها كاملة فيما يتعلق بالخسائر التي تكبدتها على مدار 6 أيام كاملة تسبب فيهم شحوط السفينة في توقف الملاحة في المجرى الملاحي الأهم في العالم.