ما قصة منظومة إدارة إمداد الأكسجين التي طلبتها السودان من مصر؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت مصر والسودان، الاتفاق بشكل رسمي على نقل خبرات وزارة الصحة المصرية في التغلب على كافة التحديات المتعلقة بتوفير الأكسجين الطبي للمعنيين في وزارة الصحة السودانية، تلبيةً لرغبة الجانب السوداني خلال الاجتماع بالاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن.



وقالت الصحة المصرية إنه تم تحديث بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين عام 1970 فيما يخص مكافحة «بعوضة الجامبيا» في السودان وتفعيل العمل به خلال شهر أغسطس المقبل، وأوضحت أن حملات مكافحة «بعوضة» الجامبيا يقوم بتنفيذها فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية من خلال رحلتين: الأولى للتقصي والترصد للحشرات الضارة على مسافة 850 كم، وتبدأ من الحدود بين البلدين حتى منطقة وادي حلفا بالسودان، والثانية لعلاج المصابين بالأمراض الناتجة عن هذه البعوضة، مما يساهم في الحماية الصحية لمواطني الدولتين.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية إرسال 38 طنًا من المساعدات الطبية إلى دولة السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاع الصحي بالسودان، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، وذلك على خلفية لقائها مع وزير الصحة السوداني في القاهرة.



ومن المقرر أن تسافر وزيرة الصحة المصرية إلى السودان، مساء اليوم الأربعاء، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان لتلبية أي احتياجات، دعمًا للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة.