ما قصة انطلاق الامتحانات لأكبر عدد طلابي على المستوى العربي السبت المقبل؟

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

في أكبر تجمع طلابي على المستوى العربي، تنظم مصر السبت المقبل امتحانات المرحلة الثانوية، حيث يؤدي 649 ألف طالب مصري، السبت المقبل، امتحانات الثانوية العامة بنظام الـ «أوبن بوك»، وذلك في 2189 لجنة، منها 1794 لجنة إلكترونية، و395 لجنة ورقية، موزعة على مستوى القاهرة والمحافظات. وقالت وزارة التربية والتعليم المصرية إن امتحانات الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2020/2021 مستمرة حتى الثاني من أغسطس المقبل، حيث تعد الأكبر من حيث عدد أيام الامتحانات. وقالت الوزارة إنه تم إتاحة العديد من مصادر المذاكرة والمراجعة أبرزها «بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، ومنصة حصص مصر www.hesas.eg، وقناة مدرستنا 2 (تردد 12206/معدل الترميز 27500/الاستقطاب: رأسي)»، حيث توفر جميع هذه الوسائل شرحاً وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجاناً بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية. من المقرر أن تبدأ في 10 يوليو الجاري، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من الشهر ذاته لطلاب الشعبة الأدبية، من دون أي تغيير، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

