"ايفرجيفن" رحلت.. تفاصيل التسوية الأكبر للسفينة الجانحة في قناة السويس

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس تسيير السفينة ايفرجيفين بعد توقيع عقد اتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة التي تعد من أضخم الحاويات في العالم، برعاية مكتب الحماية البريطاني، والمحامي الدولي خالد أبو بكر ممثلاً عن الهيئة، حيث يشير الاتفاق إلى حصول مصر على 540 مليون دولار على دفعتين.

وقال رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن المفاوضات بين الطرفين استمرت لـ3 شهور كاملة، اتخذت فيهم مصر الطرق القانونية للحصول على حقوقها كاملة فيما يتعلق بالخسائر التي تكبدتها على مدار 6 أيام كاملة تسبب فيهم شحوط السفينة في توقف الملاحة في المجرى الملاحي الأهم في العالم.

وحسب مصادر مطلعة لـ"الاتحاد" فإن الاتفاق يسمح أيضًا بحصول مصر على قاطرة بحرية عملاقة تحمل اسمها كهدية من الشركة المالكة للسفينة ايفرجيفين، وذلك تعويضاً للخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي يمثل ذلك تعويض بحري هو الأكبر في التاريخ.

وأكد رئيس الهيئة العامة لقناة السويس الفريق أسامة ربيع أن القدرات البشرية واللوجستية للهيئة سمحت بتحريك السفينة "إيفر جيفين" في وقت قياسي، في الوقت الذي حافظت فيه قناة السويس على حقوقها كاملة بخصوص الاتفاق المالي مع الشركة المالكة للسفينة ما سمح في النهاية بتحريكها ومرورها من قناة السويس، ومرحبا بها في أي وقت.

من جهته، أكد المحامي المصري خالد أبو بكر أن القدرات المصرية في تحريك السفينة إيفر جيفن في وقت قياسي أبهر العالم، سمح بشكل كبير وساعد في عملية التفاوض مع الجانب المالك والمكتب الدولي المتولي الدفاع عن ممثلي السفينة، مشيرًا إلى أن مصر بقدراتها حصلت على ما تريده في القضية.

وأضاف أبو بكر الممثل القانوني لهيئة قناة السويس أن عملية التفاوض استمرت لمدة 90 يومًا كاملة لحفظ حقوق مصر المادية لما تكبدته الهيئة من خسائر مادية على مدار فترة شحوط السفينة "إيفر جيفين"، وفي النهاية تم الاتفاق المالي بين الطرفين بشكل سلمي ورحيل السفينة اليابانية من قناة السويس.