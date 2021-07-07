تونس تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 119حالة وفاة و7930 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصلية قياسية لم تعرفها البلاد منذ ظهور أول إصابة في مارس 2020.

وتعكس الأعداد الوضع الوبائي الدقيق في تونس مع تسجيل أكثر من حصيلة قياسية للإصابات اليومية خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وبحسب وزارة الصحة، بلغت معظم الولايات مستوى انذار مرتفع جداً والتي تعادل 100 إصابة لكل 100 ألف ساكن غير أن عدة ولايات تجاوزت هذا المعدل بعدة أضعاف.

وهذه المرة الثانية التي تشهد فيها تونس 119 حالة وفاة في يوم واحد وكانت المرة الأولى بتاريخ 27 أبريل الماضي.

وبلغ العدد الجملي للوفيات حتى يوم أمس الإثنين 15 ألف و601 فيما فاق عدد الإصابات 455 ألف.