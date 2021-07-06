البنتاجون: اكتمال انسحاب أميركا من أفغانستان بنسبة 90%

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاجون) اليوم الثلاثاء أن سحب القوات والمعدات الأميركية من أفغانستان اكتمل بنسبة تزيد عن 90%.

وذكرت الوزارة في بيان أن كمية المواد التي تم نقلها جواً حتى الآن تعادل حوالي 984 طائرة نقل من طراز سي- 17 بينما تمت إعادة 17074 قطعة من المعدات إلى الولايات المتحدة.

وسلمت القوات الأميركية سبع منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية منذ قرار الرئيس جو بايدن سحب الجيش بعد ما يقرب من عقدين من الانخراط في معارك في الدولة التي مزقتها الحرب.

وقالت الحكومة الأميركية في أواخر الشهر الماضي إنها تريد استكمال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بنهاية أغسطس، قبل الموعد النهائي الذي حدده بايدن بـ11 سبتمبر.