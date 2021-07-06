الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مدينة استراتيجية

مقديشو (وكالات)

استعادت القوات الصومالية أمس، السيطرة على مدينة «بعادوين» في إقليم «جلجدود» شمال شرقي البلاد، وذلك بعد سقوطها في يد حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في شهر أبريل الماضي. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أن الجيش الصومالي أعلن نجاحه في السيطرة على منطقة «بعادوين» وقرى أخرى بمحافظة «مدغ»، بعد عملية عسكرية مخططة، بالتعاون مع القوات الأمنية لولاية «غلمدغ».

وأشارت إلى أن قوات الجيش تجري حاليًا عملية تمشيط واسعة في تلك المناطق، لتصفية فلول ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وذكرت مصادر صحافية محلية أن مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية انسحبوا من المدينة الاستراتيجية، عقب وصول عشرات المدرعات التابعة للقوات الصومالية إلى البلدات والقرى المحيطة بها.