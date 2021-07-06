ميليشيات الحوثي تنهب البنوك الحكومية قبل فرارها

عدن (الاتحاد)

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن عمليات نهب تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمصالح والبنوك في مدينة البيضاء. وأوضح الإرياني في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: أن ميليشيات الحوثي تقوم منذ صباح أمس، بنهب عشرات المليارات من فروع البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني «البنوك الحكومية» والمكاتب التنفيذية والإيرادية في مدينة البيضاء «العاصمة الإدارية لمحافظة البيضاء» على متن أطقم ونقلها إلى خارج المحافظة. وأشار الإرياني إلى أن المعلومات الواردة من مصادر في المدينة تؤكد قيام قيادات ومشرفي ميليشيات الحوثي ببيع عدد من العقارات ونقل عوائلهم والفرار من مدينة البيضاء باتجاه مدينة «رداع». وأضاف: إن هذه التحركات تتم بالتزامن مع ضغوط تمارسها ميليشيات الحوثي على شيوخ القبائل في المديريات الخاضعة لسيطرتها بمحافظة البيضاء لحشد المقاتلين وتعزيز جبهاتها المنهارة.