هذا ما يفعله بابا الفاتيكان بعد تعافيه من الجراحة

ذكر الفاتيكان اليوم الثلاثاء أن البابا فرنسيس في سبيله للتعافي بعد الجراحة التي أجريت له مطلع الأسبوع.

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان اليوم الثلاثاء إن البابا تناول الإفطار في الصباح وقرأ بعض الصحف وذهب لممارسة رياضة المشي.

وأضاف أن نتائج الفحوص بعد جراحة القولون جيدة.

وتوجه البابا 84 إلى مستشفى أجوستينو جيميلي الجامعي في روما يوم الأحد لإجراء العملية التي كان مخططاً لها.

ومن المتوقع أن يبقى هناك لمدة أسبوع تقريباً للتعافي إذا لم تكن هناك مضاعفات. وكان سبب الجراحة التي استغرقت ثلاث ساعات مرضاً معوياً يمكن أن يسبب الألم، من بين أمور أخرى. لذلك قام الأطباء بإزالة جزء من القولون.