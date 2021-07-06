ارتفاع في وفيات المصريين خلال النصف الأول من 2021.. والسبب!

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت مصر تسجيل زيادة نسبتها 14.9% بالوفيات في النصف الأول من 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الصحة من تسجيل 282 ألفاً و82 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، من بينها 162 ألفاً و64 وفاة منذ بدء الجائحة في مارس 2020. وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن 498 ألفاً و 18 آخرين توفوا خلال الشهور الستة الأولى من 2021، واصفاً ما جرى بالزيادة الكبيرة في المعدل. وأظهرت الإحصاءات كذلك زيادة الوفيات في النصف الأول من 2021 بنسبة 31.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، حيث سجلت محافظات الصعيد أعلى معدلات المواليد خلال عام 2020. إلى ذلك، كانت الحكومة المصرية قررت تخفيف قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية من 50% إلى 70% مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا، مشددة أنها تستهدف تطعيم 40% من سكانها ضد فيروس كورونا بنهاية عام 2021. فيما أعلنت الحكومة أنه تم تطعيم 2.5 مليون شخص من إجمالي 6 ملايين شخص سجلوا في منصة التسجيل الحكومية حتى الثاني من يونيو الماضي. ويبلغ عدد سكان مصر بالداخل 102 مليون نسمة، منذ أمس، وكان عدد السكان قد بلغ 101 مليون نسمة فى 3 أكتوبر 2020 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان المصرية.

