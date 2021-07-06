القضاء المصري يرفع الحجز عن «ايفرجيفن» تمهيداً لإبحارها

أحمد عاطف (القاهرة)

وافقت محكمة مصرية، الثلاثاء، على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس برفع أمر التحفظ على سفينة الحاويات البنمية «إيفر جيفن»، إيذاناً لها لمغادرة القناة واستكمال رحلتها إلى ميناء روتردام في هولندا، غدا الأربعاء.

وكان محامي هيئة قناة السويس طالب بإصدار قرار لرفع الحجز على السفينة وهو ما وافق عليه قاضي المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (شرقي مصر).

ومن المقرر أن تغادر السفينة، غداً الأربعاء، ترافقها قاطرتان، بإرشاد اثنين من كبار المرشدين خلال رحلتها بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بعدما يتوجه مندوب من المحكمة لمكان التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات المرة، ويصعد على متنها بصحبة أعضاء من الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، لرفع الحجز على السفينة وإخطار ربانها بالقرار.

في 23 مارس الماضي، جنحت السفينة «إيفر جيفن» بينما كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا، وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس، وتسببت بطولها البالغ 400 متر وعرضها البالغ 59 متراً، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، بتعطيل الملاحة في الاتجاهين لمدة 6 أيام، ما أدى إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة.

وفي 3 أبريل الماضي، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة، إلا أنها أبقت «إيفر جيفن» قيد الاحتجاز في بحيرة على ممر القناة، وسط نزاع على حجم التعويض الذي تطلبه الهيئة من الشركة المالكة للسفينة «شوي كايسن» اليابانية.

وفي 11 مايو، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة، حيث جنحت السفينة العملاقة.