إندونيسيا تسجل حصيلة يومية قياسية لوفيات كورونا

سجّلت إندونيسيا الثلاثاء حصيلة يومية قياسية للوفيات بفيروس كورونا بلغت 728 حالة بينما تجاوز عدد الإصابات الجديدة 31 ألفا في وقت تحاول التعامل مع موجة كوفيد الأكثر فتكا على أراضيها منذ ظهر الوباء.

وارتفعت الحصيلة الرسمية مقارنة بيوم الاثنين عندما سجّل البلد الواقع في جنوب شرق آسيا 558 وفاة بالفيروس، فيما وصل عدد الإصابات الجديدة إلى 31189 بعد يوم من تسجيل 29745 حالة، بحسب وزارة الصحة.