جاويد: لا يتعين التركيز على كورونا وإهمال بقية الأزمات

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم الثلاثاء إن العالم لا يتعين أن يواصل التركيز على جائحة كوفيد-19 فحسب، وإغفال غيرها من أزمات الصحة المهمة والمشكلات الاقتصادية وتحديات التعليم التي زادت خلال الجائحة.

وأضاف في تصريحات لقناة سكاي نيوز الإخبارية "لا يمكننا أن نعيش في عالم حيث لا نفكر سوى بكوفيد وليس بغيره من المشكلات الصحية ومشكلاتنا الاقتصادية وتحدياتنا التعليمية، ينبغي أن نستفيد من لقاح يؤدي الغرض منه لحسن الحظ".

ووضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين خططا لإنهاء القيود الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بمرض كوفيد-19 في إنجلترا في غضون أسبوعين، في اختبار لجدوى حملة تطعيم سريعة في توفير حماية كافية من السلالة دلتا شديدة العدوى.

وتشير بيانات هيئة الصحة العامة في إنجلترا إلى أن اللقاحات فعالة بدرجة كبيرة في الوقاية من السلالة دلتا إذ تحول دون التعرض لأعراض شديدة أو الحاجة إلى دخول المستشفى، خاصة بعد تناول الجرعتين.