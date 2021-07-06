تضاؤل الآمال في العثور على ناجين من انهيارات طينية في اليابان

تضاءلت الآمال في العثور على ناجين بعد وقوع انهيار طيني في اليابان. وبحلول اليوم الثلاثاء، تكون أول 72 ساعة قد مرت، والتي تعد فترة حرجة للغاية في عملية البحث عن ناجين.

ووفقا لأحدث المعلومات من سلطات بلدة اتامي الساحلية بمقاطعة شيزوكا، فإنه مازال هناك 24 شخصا مفقودين.

وتم انتشال أربع جثث حتى الآن. وتوفى الضحايا عندما أدى هطول أمطار غزيرة لوقوع انهيار طيني السبت الماضي. وتدمر منزلان، كما تضرر نحو 130 أخرين.

وكانت السلطات في البداية تواجه مشاكل في تحديد عدد المفقودين بالتحديد، فبعض المواطنين المسجلين بالمنطقة انتقلوا قبل وقوع الكارثة. وفي ظل عمليات التدقيق، تم خفض عدد المفقودين.

من ناحية أخرى، يستمر رجال الشرطة والجنود في عمليات البحث.