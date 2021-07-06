البحث يتواصل عن 24 مفقوداً في انهيارات أرضية باليابان

يمشط رجال الإنقاذ في اليابان الأوحال والصخور والأخشاب المحطمة بحثا عن 24 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين اليوم الثلاثاء بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية كبيرة بمدينة أتامي الساحلية قبل ثلاثة أيام وأودت بحياة أربعة أشخاص.

واستأنفت عناصر من الشرطة والإطفاء والجيش عمليات الإنقاذ في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي بعدما توقفت مساء أمس الاثنين.

وقال هيروكي أونوما المتحدث باسم مدينة أتامي "لم نتلق بعد أي معلومات جديدة بشأن ناجين... الموجودون في الميدان يجتهدون في عملية البحث والإنقاذ".

وتعتمد العملية بشكل رئيسي على عمل المنقذين بأيديهم لأن استخدام المعدات الثقيلة يشكل خطرا على أي ناجين قد يكونون على قيد الحياة.

وتقع أتامي على مسافة 90 كيلومترا جنوب غربي طوكيو ويقطنها 36 ألفا وتشتهر بوجود ينابيع ساخنة بها.