مقتل 22 مدنياً في أعمال عنف بالكونجو الديموقراطية

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديموقراطية أنّ 14 مدنياً على الأقلّ قتلوا في معارك دارت في شمال شرق البلاد بين الجيش ومتمردين، في حين حصدت أعمال عنف عرقية في منطقة إيرومو أرواح ثمانية مدنيين آخرين.

وقال "مرصد كيفو الأمني" الذي يضمّ مجموعة من الخبراء في شرق الكونغو الديموقراطية إنّ "ما لا يقلّ عن 14 مدنياً قتلوا" الجمعة على أيدي مسلّحين في ثلاث مناطق في إقليم دجوغو بمقاطعة إيتوري.

من جهته قدّم المسؤول المحلّي في المجتمع المدني دزيريه مالودرا رواية وحصيلة مختلفة للأحداث، مشيراً إلى أنّ 15 مدنياً قتلوا يومي الجمعة والسبت في الإقليم في معارك دارت بين الجيش ومتمرّدي كوديكو.

وفي إقليم إيرومو الواقع إلى الجنوب من دجوغو أعلن الجيش أنّ منطقة كوماندا شهدت الخميس "مقتل ثمانية مدنيين على أيدي سكّان أعدموهم من دون محاكمة".

وقال المتحدّث باسم الجيش اللفتنانت جول نغونغو "ندين (هذه) العدالة الشعبية" التي تهدّد بإغراق المنطقة في دوامة عنف واسعة النطاق.