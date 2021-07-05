«المؤبد» و«المشدد» لأعضاء خلية إمبابة الإرهابية في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

قضت محكمة مصرية، الاثنين، بالسجن المؤبد لمتهم غيابياً والسجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين، وبإيداع متهم حدث إحدى دور الرعاية لمدة 5 سنوات في القضية التي تعرف إعلامياً باسم «خلية إمبابة الإرهابية».

ووجهت المحكمة للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع المصري ومصلحته وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمصريين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة والسلام الاجتماعى، بأن تولى تأسيس خليه بالجماعة المسماة «داعش» الإرهابية.

ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهم حيازة سلاح ناري وذخيرة تستخدم مع السلاح الناري، كما وجهت للمتهمين من الثاني وحتى الثاني عشر تهم الانضمام لجماعة «داعش» الإرهابية وترويج معتقدات وأفكار إرهابية تدعو لاستخدام العنف.