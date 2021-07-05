إثيوبيا تبلغ مصر رسمياً ببدء الملء الثاني لسد النهضة

ذكر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، اليوم الاثنين، أنه تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء «إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة».

وقال الوزير، في بيان، إنه أبلغ نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي «برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يُعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ».

وأضاف الوزير المصري، أن هذا الإراء «سيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي».