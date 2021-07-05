أزمة غاز خانقة في صنعاء

صنعاء (وكالات)

يعاني سكان العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية من أزمة جديدة خانقة في الغاز المنزلي، مع توفر هذه المادة في السوق السوداء بأسعار باهظة.

ووصل سعر بيع أسطوانة الغاز بسعة 14 لتراً في السوق السوداء إلى 14 ألف ريال يمني.

ووفق وسائل إعلام محلية، تعتمد ميليشيات الحوثي في الغاز المنزلي على الشحنات المنقولة براً من حقول «صافر» في محافظة مأرب، فيما تستورد الغاز المخصص للسيارات من خارج اليمن.

وصرح مدير دائرة الغاز بشركة «صافر»، محسن وهيط، لوسائل إعلام محلية، أنه خلال العام الماضي وزعت شركة صافر للغاز 16982 مقطورة على المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

إلى ذلك ذكرت مصادر في شركة «صافر» أن الشركة تبيع الغاز لمناطق الحوثي بالسعر الرسمي المعتمد، وهو نحو 1500 ریال یمني للأسطوانة الواحدة التي تزن 20 رطلاً، شاملة تكالیف النقل، فيما تحول الميليشيات الجزء الأكبر من هذه الحصة إلى السوق السوداء وتبيعها بمعدل 14 ألف ريال للأسطوانة الواحدة.