انقسامات حادة تضرب «إخوان» ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تقدم عدد من قيادات حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» الليبية استقالاتهم، بسبب الخلافات والانقسامات داخل الحزب بعد أسابيع من انتخاب قيادة جديدة.

وأعلنت المتحدث باسم حزب «الإخوان» في ليبيا، نائبة رئيس حزب «العدالة والبناء» لشؤون المرأة والشباب، سميرة العزابي، استقالتها من منصبها وكافة المهام الموكلة إليها بسبب الاختلاف مع قيادة الحزب الجديدة في الرؤى والأهداف.

فيما تقدمت قيادات إخوانية أخرى باستقالتها منهم رئيس الدائرة السياسية في الحزب، ورئيس دائرة الإعلام، ورئيس مكتب الشباب، ورئيس دائرة الشؤون الإدارية والمالية، وذلك بسبب الخلاف في الرؤى والتوجهات مع التيار الذي سيطر على رئاسة الحزب في المؤتمر العام الأخير بقيادة عماد البناني.

إلى ذلك، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس، كشف حساب 100 يوم من عمل حكومته إلى البرلمان الليبي في جلسة شهدت انتقادات من النواب للميزانية، وأداء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وقال رئيس الحكومة الليبية إنه تشاور مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بشأن وزارة الدفاع لاختيار شخصين لشغل منصب وكيل وزارة الدفاع، مؤكداً أن حكومته وفرت ما يلزم للجنة العسكرية المشتركة وتسديد الديون السابقة لهم.

وأشار الدبيبة إلى أن حكومته تدرس نقل مقري المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخطوط الجوية الليبية إلى بنغازي، لافتاً إلى أنه أصدر قرار بنقل سوق الأوراق المالية إلى المدينة نفسها.

وحول أزمة الكهرباء، أوضح الدبيبة أن موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه قبل ذلك كان هناك انتظام في الخدمة من دون انقطاعات، مؤكداً تعاقد حكومته مع شركات مصرية، لديها تزكية من شركات عالمية من أجل تنفيذ 4 محطات كهرباء جديدة، منها محطتان في درنة وسرت، بالإضافة إلى استكمال ثلاث محطات يجري إنشاؤها حاليًا.

وانتقدت لجنة الخارجية في البرلمان أداء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش االتي وصفته بـ«غير الناضج»، مشيرةً إلى وجود نقاط خلل في عمل الوزيرة وعدم تقديمها للسيرة الذاتية قبل الترشح وبعد تكليفها بحقيبة وزارة الخارجية، منتقدةً قيام وزيرة الخارجية بزيارات منفردة من دون زملائها الوزراء، فضلاً عن اصطحابها سيدة من فريق الحوار وغياب التنسيق وقيامها بزيارة لبعض الدول لم تُعلم بها السفارات الليبية في الخارج، بالإضافة لممارستها مهام وزارات أخرى كزيارتها لمدن الجنوب وهو ليس من تخصصاتها.

إلى ذلك، رد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد المبروك، على انتقادات عدد من النواب بشأن حجم نفقات الباب الثاني في مشروع الميزانية، موضحاً أن نفقات الباب الثاني، الخاص بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة، تبلغ نحو 12 مليار دينار ليبي، وهي أقل من مخصصات حكومتي الوفاق والمؤقتة في العام 2019، البالغة 9 مليارات و4 مليارات على الترتيب.

في سياق متصل، انتقدت لجنة الصحة في البرلمان الليبي أداء حكومة الوحدة التي لا تتعاطى باستراتيجية واضحة في مكافحة جائحة كورونا، مشيرةً إلى المشكلات التي تعاني منها المستشفيات العامة في ليبيا بشكل عام.

ووصف المتحدث باسم لجنة مكافحة كورونا في الجنوب الليبي إبراهيم الحسناوي لـ«الاتحاد» الوضع الوئابي بالخطير في ظل التزايد المستمر للإصابات، مشيراً إلى حاجة مدن الجنوب إلى أجهزة طبية خاصة أجهزة تنفس صناعي لدعم جهود مجابهة كورونا.

ولفت الحسناوي إلى المشكلات التي تعاني منها مستشفيات الجنوب الليبي التي تحتاج لأجهزة غسيل الكلى، بالإضافة للحاجة إلى الأجهزة المخبرية المتطورة التي تعمل على المساعدة والكشف للمريض وتدريب بعض الطواقم الطبية لرفع من كفاءتهم المهنية ومواكبة التطور.

«الجامعة» تدعو لعقد الانتخابات الليبية في موعدها

أعربت جامعة الدول العربية عن الأسف لعدم تمكن ملتقى الحوار السياسي الليبي من التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التي يفترض أن تعقد على أساسها الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

ودعت الجامعة في بيان أمس، إلى «ضرورة تحلي جميع الأطراف بروح التوافق من أجل تذليل العقبات وتجاوزها توطئة لعقد الانتخابات في موعدها». وأكد أن «إرادة الليبيين وكذلك الإرادة الدولية واضحة في التأكيد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها من دون تأخير».

وأهابت بالجميع بذل المزيد من الجهد في سبيل الوصول إلى التوافق المطلوب،وعدم تضييع هذه الفرصة المهمة التي يتطلع إليها الشعب الليبي للوصول إلى مرحلة الاستقرار.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، قبل أيام، أن منتدى الحوار السياسي الليبي الذي استضافته سويسرا انتهى من دون التوصل إلى اتفاق على موعد عقد الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها في الـ 24 من ديسمبر المقبل.

وأكدت مواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العمل مع أعضاء المنتدى في محاولة لبناء أرضية مشتركة تضع إطاراً مرجعياً لأساس دستوري للانتخابات.