الأردن يحبط محاولات تسلل وتهريب مخدرات وأسلحة من سوريا

جمال إبراهيم (عمّان)

أعلن الأردن أمس، قيام المنطقة العسكرية الشمالية، بالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، خلال الأيام القليلة الماضية، بإحباط عدة محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أمس، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري. وأضاف أنه تم ضبط 497 كف حشيش و61 ألف حبة كبتاجون، و4 كيلو جرامات من مادة الكريستال المخدرة وعدد من الأسلحة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن حدود المملكة.