طائرتان مصريتان للمساعدة في إخماد حرائق قبرص

أحمد عاطف (القاهرة)

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أمس، أوامرها بتجهيز طائرتي هليكوبتر مدعمتين بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب القبرصي في إخماد الحرائق المندلعة في الجانب الجنوبي لغابات «ترودوس» القبرصية.

إلى ذلك، بحث وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي مع نظيره القبرصي خارلامبوس بيتريدس، أمس، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

وذكر الجيش المصري أن اللقاء الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية لوزير الدفاع القبرصي لمصر لحضور فاعليات افتتاح قاعدة «3 يوليو» البحرية تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلٍ من مصر وقبرص.